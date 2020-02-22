سلطات إيطاليا تسجل ثاني حالة وفاة لمصاب بفيروس "كورونا"

أفادت وكالة "​روسيا اليوم​" بأن سلطات ​إيطاليا​ سجلت ثاني حالة وفاة لمصاب بفيروس "كورونا". وأفادت السلطات أمس بتسجيل 8 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" المستجد في البلاد، ليصل العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 16 حالة. وكانت حالة الاشتباه الأولى سجلت في إيطاليا لمواطن (38 عاما) تم إدخاله المستشفى يوم الأربعاء، ونظرا لعدم وجود ​اتصال​ واضح له ب​الصين​، لم يربط الأطباء على الفور حالته بفيروس "كورونا"، لكن بعد تدهور حالته، وإدخاله العناية المركزة، أبلغ الأطباء أنه قضى بعض الوقت في وقت سابق من هذا الشهر مع صديق كان في الصين في يناير الماضي.

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