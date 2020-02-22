افادت وسائل اعلام اسرائيلية عن "محاولة طعن في محيط بوابة السلسلة في ​مدينة القدس​ القديمة، واقدمت ​القوات الاسرائيلية​ على اطلاق النار على فلسطيني وأصابته بجروح خطيرة، ولفتت الى ان جميع أبواب مدينة القدس القديمة مغلقة حاليا".

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كانت هذه تفاصيل خبر الإعلام العبري: إطلاق النار على شاب في القدس بعد اشتباه بمحاولة تنفيذ عملية طعن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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