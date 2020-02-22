وزارة الصحة الإيرانية: تسجيل حالة وفاة و10 إصابات بكورونا

اعلن متحدث باسم ​وزارة الصحة​ الإيرانية انه تم تسجيل حالة وفاة جديدة و10 إصابات أكيدة ب​فيروس كورونا​ المستجد. وكان وزير الصحة الإيراني، سعيد نمكي اعلن عن تسجيل 18 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في البلاد، من بين 285 حالة مشتبه فيها. وأشار في تصريحات صحافية الى ان "من بين 285 حالة يشتبه في إصابتها بفيروس كورونا، أثبتت نتائج الاختبارات أن 18 شخصا مصابا بهذا الفيروس، توفي منهم 4 أشخاص"، لافتا إلى أن "معالجة المرضى والمشتبه بهم بفيروس كورونا، يتم بشكل مجاني".

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