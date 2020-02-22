الصحة العالمية: تسجيل إصابات بكورونا لأشخاص لم يذهبوا للصين أو يخالطوا مرضى

أعلنت منظمة ​الصحة​ العالمية تسجيل إصابات ب​كورونا​ لأشخاص لم يذهبوا للصين أو يخالطوا مرضى. كما كشفت ان 80 بالمئة من المصابين بفيروس كورونا يتوقع أن يتعافوا من المرض ​​​​​، و20 بالمئة من المصابين بكورونا في وضع حرج و 2 بالمئة فقط معرضون للوفاة. أشارت إلى انه حددنا 13 دولة افريقية تحتاج للمساعدة العاجلة لمواجهة كورونا.

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