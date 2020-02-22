وسائل إعلام مصرية: حكم ببراءة علاء وجمال مبارك في قضية التلاعب بالبورصة

أفادت وسائل اعلام مصرية بأنه تم الحكم ببراءة نجلي الرئيس السابق حسني مبارك، علاء و​جمال مبارك​ في قضية التلاعب بالبورصة. وكان المحامي فريد الديب وهو محامي علاء وجمال مبارك، قد أكد أن الاتهام الموجه كان هدفه الإساءة لأبناء الرئيس الأسبق حسني مبارك.

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