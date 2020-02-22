فارس: المرشحون المدعومون من الحرس الإيراني يتصدرون نتائج الانتخابات​​​​​​

أفادت ​وكالة فارس​ الإيرانية ان المرشحين المدعومين من ​الحرس الثوري​ الإيراني يتصدرون نتائج ​الانتخابات التشريعية​ في ​طهران​.

يذكر ان إيران شهدت يوم أمس انتخابات نيابية جديدة، للبرلمان الذي يحمل اسم مجلس الشورى الإسلامي في إيران.​​​​​​​

ويتنافس في هذه الانتخابات أكثر من سبعة آلاف مرشح من 208 دوائر انتخابية على 290 مقعدا برلمانيا، 30 منها للعاصمة طهران التي تعتبر أكبر دائرة انتخابية في البلاد.