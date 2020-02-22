فارس: المرشحون المدعومون من الحرس الإيراني يتصدرون نتائج الانتخابات​​​​​​

أفادت وكالة فارس الإيرانية ان المرشحين المدعومين من الحرس الثوري الإيراني يتصدرون نتائج الانتخابات التشريعية في طهران.
يذكر ان إيران شهدت يوم أمس انتخابات نيابية جديدة، للبرلمان الذي يحمل اسم مجلس الشورى الإسلامي في إيران.
ويتنافس في هذه الانتخابات أكثر من سبعة آلاف مرشح من 208 دوائر انتخابية على 290 مقعدا برلمانيا، 30 منها للعاصمة طهران التي تعتبر أكبر دائرة انتخابية في البلاد.
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