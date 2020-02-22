مسؤول إيراني: طهران أوقفت الرحلات الدينية إلى العراق بسبب مخاوف كورونا

نقلت وكالة الأنباء ال​إيران​ية "فارس" عن المتحدث باسم ​وزارة الصحة​ الإيرانية كيانوش جهان بور تأكيده أن "​طهران​ قد أوقفت الرحلات الدينية إلى ​العراق​ بسبب مخاوف من ​فيروس كورونا​".

وأعلن عن "اكتشاف 10 ​حالات​ إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد ووفاة أحد المصابين".

وبالإعلان عن حالات الإصابة ​الجديدة​ في إيران يرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس في البلاد إلى 28 كما ارتفع عدد الوفيات بسببه إلى خمسة.