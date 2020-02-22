داعشية تعترف بالتآمر لتفجير كاتدرائية بريطانية

دبي - بواسطة محمد فارس © Sky News Screen Grab كاتدرائية القديس بولس

وبحسب وكالة أسوشيتد برس، فإن صفية أمير الشيخ (36 عاما) من ميدلسكس في جنوب شرق إنجلترا، اعترفت بالتحضير لأعمال إرهابية ونشر منشورات إرهابية.

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وقد تحدثت في جلسة استماع في المحكمة الجنائية المركزية في لندن. وقال ممثلو الادعاء إن صفية أجرت اتصالا مع شخص يمكنه تحضير متفجرات، وقامت برحلة استطلاعية لتحديد الموقع التاريخي.

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كما استخدمت تطبيق التراسل الفوري "تيليغرام" للترويج لداعش بين أغسطس وأكتوبر 2019. ومن المقرر صدور حكم عليها يوم 12 مايو المقبل.

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وشنّ تنظيم داعش الإرهابي العديد من الهجمات على لندن خلال الفترة الماضية، من بينها الهجوم الذي شهدته في يونيو 2017، وأدى إلى مقتل 7 أشخاص وإصابة ما لا يقل عن 48 آخرين.