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داعشية تعترف بالتآمر لتفجير كاتدرائية بريطانية

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دبي - بواسطة محمد فارس © Sky News Screen Grab كاتدرائية القديس بولس اعترفت امرأة بريطانية، الجمعة، بالتآمر مع تنظيم داعش الإرهابي لتفجير كاتدرائية القديس بولس في العاصمة لندن.

وبحسب وكالة أسوشيتد برس، فإن صفية أمير الشيخ (36 عاما) من ميدلسكس في جنوب شرق إنجلترا، اعترفت بالتحضير لأعمال إرهابية ونشر منشورات إرهابية.

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وقد تحدثت في جلسة استماع في المحكمة الجنائية المركزية في لندن. وقال ممثلو الادعاء إن صفية أجرت اتصالا مع شخص يمكنه تحضير متفجرات، وقامت برحلة استطلاعية لتحديد الموقع التاريخي.

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كما استخدمت تطبيق التراسل الفوري "تيليغرام" للترويج لداعش بين أغسطس وأكتوبر 2019. ومن المقرر صدور حكم عليها يوم 12 مايو المقبل.

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وشنّ تنظيم داعش الإرهابي العديد من الهجمات على لندن خلال الفترة الماضية، من بينها الهجوم الذي شهدته في يونيو 2017، وأدى إلى مقتل 7 أشخاص وإصابة ما لا يقل عن 48 آخرين.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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