شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "الصحفيين العرب": مصر احتضنت الاتحاد وكانت سباقة في دعمه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مؤيد اللامى رئيس اتحاد الصحفيين العرب، إن اجتماع المكتب الدائم للاتحاد فى هذا الوقت هو اجتماع مهم، وإن المرحلة الراهنة تحتاج إلى وقفة مؤثرة ونوعية من النخب العربية، مضيفا أن كل البلدان العربية معرضة للخطر وأن الأمة العربية مستهدفة.

وأضاف مؤيد اللامى خلال اجتماع المكتب الدائم لاتحاد الصحفيين العرب والمنعقد بالقاهرة اليوم، أن جمهورية مصر العربية احتضنت الاتحاد وكانت سباقة بدعمه وبالضيافة الكريمة لكل البلدان والنقابات العربية وأن هذا اللقاء لصالح الجميع.

جاء ذلك قبل اجتماع المكتب الدائم الذى يعقده الاتحاد العام للصحفيين العرب، لبحث آخر تطورات القضية الفلسطينية، واعتداءات قوات الاحتلال على الصحفيين الفلسطينيين، وأوضاع حرية الصحافة فى العالم العربي، والأوضاع الاقتصادية الصعبة للصحفيين والمخاطر التى تهدد الصحافة الورقية.

كما يتضمن جدول أعمال المكتب الدائم لاتحاد الصحفيين العرب، بحث الأوضاع السياسية فى العالم العربى، والأوضاع المهنية والمالية للاتحاد والمنظمات الأعضاء، كما سيبحث المكتب موضوع انضمام نقابة الصحفيين فى جمهورية جيبوتي إلى الاتحاد بعد استكمال كافة الشروط الواجب توفرها فى أعضاء الاتحاد، ويبحث المكتب الدائم كذلك خطة عمل اللجنة الدائمة للحريات وخطة عمل لجنة التدريب خلال الفترة القادمة.

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وكانت العاصمة السعودية الرياض، احتضنت فى ديسمبر الماضى، اجتماعات الاتحاد العام للصحفيين العرب، تحت رعاية وزير الإعلام تركى بن عبدالله الشبانة، وبمشاركة ممثلو النقابات العربية الأعضاء فى اتحاد الصحفيين العرب.

وألقى رئيس مجلس إدارة هيئة الصحفيين السعوديين، خالد المالك كلمة رحب فيها بأعضاء الأمانة العامة بالاتحاد العام للصحفيين العرب، معرباً عن سروره باستضافة الهيئة للاجتماع الذى يتزامن مع فعاليات منتدى الإعلام السعودى.

وأشار المالك، إلى أن مثل هذه اللقاءات تمنح الفرصة للإعلاميين فى الوطن العربى أن يقفوا مباشرة على المنجز الذى تحقق على صعيد الإعلام، وأن يلتقوا زملائهم الإعلاميين السعوديين لتبادل الخبرات والحديث حول الإعلام وقضاياه.