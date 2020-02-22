شكرا لقرائتكم خبر عن النائبة آمال رزق الله تتقدم بطلب مناقشة عامة بشأن انتشار الكلاب الضالة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدمت النائبة آمال رزق الله، عضو مجلس النواب، بطلب مناقشة عامة موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزيري الصحة والزراعة، بشأن استمرار أزمة انتشار الكلاب الضالة فى مصر دون وجود حل، وقالت النائبة، قائلة إنه لا تزال أزمة الكلاب الضالة في مصر، قنبلة موقوتة تهدد حياة أطفالنا في الشوارع و الأحياء المصرية.

وأكدت أنه لا يمر عام دون أن نرى حالات عقر للأطفال وحتى باقي الفئات العمرية من قبل الكلاب الضالة المنتشرة وبغزارة في الأحياء المصرية.

وأشارت رزق الله:"إلى أنه حتى الآن لم تجد الدولة حلاً يرضى كافة الأطراف، فالأهالي تريد قتلها خوفاً على أطفالهم منها، خاصة بعد انتشار حالات العقر ووفاة البعض بسبب انتقال مرض السعار لهم، أما منظمات المجتمع المدني، فترفض قتل هذه الكلاب، وتحارب حملات الأحياء دائماً.

Advertisements

ولفتت عضو مجلس النواب إلى دور انتشار القمامة في الشوارع المصرية والتي تعد بيئة خصبة تجذب الكلاب الضالة إليها، كما أنها تساهم في إصابتها بمرض السعار كونها مصدر غذاء رئيسي لهم.

وطالبت المسئولين التنفيذيين بإعادة النظر في القوانين المنظمة لتلك الظاهرة واعادة تطوير القرارات لتواكب إختلافات الزمن، حيث إن القرارات المنظمة لتلك القوانين مر عليها عشرات السنين.