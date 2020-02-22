شكرا لقرائتكم خبر عن الوفد يعقد اليوم اجتماعا لبحث استعدادات الحزب للانتخابات النيابية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور ياسر الهضيبي، نائب رئيس حزب الوفد، والمتحدث الرسمي باسم الحزب، إن المستشار بهاء أبو شقة، رئيس حزب الوفد، دعا إلى اجتماع مغلق اليوم بحضور قيادات الهيئة العليا ورؤساء اللجان العامة، والمرأة والشباب وغيرها، لبحث الاستعدادات الخاصة للانتخابات النيابية المقبلة "النواب والشيوخ" ، لافتا أن الحزب يعمل على قدم وساق في تجهيز كوارده للانتخابات المقبلة.

وأضاف نائب رئيس حزب الوفد في تصريح لـ"الخليج 365"، أن كل رؤساء اللجان سيقدمون أسماء وقوائم لكل الأسماء المرشحة في الانتخابات المقبلة، للوقوف على اختيار الكوادر الأفضل لخوض المعركة الانتخابية بهم في الفترة المقبلة، لافتا أن الحزب يشهد استعدادات داخلية قوية للانتخابات المقبلة، وأن هذا الاجتماع يأتي ضمن سلسلة اجتماعات عقدها الحزب، وتعقدها لجان الحزب في المحافظات.

كان المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، كشف عن أن انتخابات مجلس النواب دستوريًا تبدأ فى أول نوفمبر على أن تبدأ معها بالتوازي انتخابات مجلس الشيوخ، جاء ذلك خلال لقائه السفير ماسكي نوكي، السفير الياباني في القاهرة، في مقر حزب الوفد الرئيسي في الدقي، وشدد أبو شقة على أنه ليس هناك ما يمنع أن تكون انتخابات مجلسى النواب والشيوخ والمحليات هذا العام، فالمسألة تحكمها إجراءات لتحقيق تأمين كامل وشامل للعملية الانتخابية بما تحقق الشفافية والنزاهة.

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