قتلوا "عريس" بالشرقية.. الإعدام لـ 4 متهمين بينهم كفيف

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية– فاطمة الديب:

صدقت محكمة جنايات الزقازيق، بالشرقية، برئاسة المستشار أحمد الجمل، اليوم السبت، على قرار مفتي الديار المصرية بالإعدام شنقًا لكفيف و 3 من أصدقائه، بينهم شقيقيه، ومعاقبة 4 آخرين بالسجن 3 سنوات؛ لاتهامهم بقتل "عريس" بدافع السرقة، بمدينة بلبيس.

كان اللواء جرير مصطفى، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ بتغيب محمد السيد 21 عامًا، سائق تروسيكل، مُقيم بقرية "كفر الحمام" بالزقازيق عن منزله

وتوصلت تحريات فريق البحث الجنائي إلى أن وراء ارتكاب الواقعة ثمانية متهمين، بينهما شقيقين أحدهما كفيف.

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وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة كلًا من "إسلام.ص.م.س" 20 عامًا، وشقيقه "علي" 22 عامًا، كفيف، وصديقهما "صبحي.ش.ع" 22 عامًا، مُقيمين بلبيس، و5 آخرين.

فيما كشفت التحريات أن المتهمين أقدموا على استدراج المجني عليه إلى إحدى المناطق التابعة لدائرة مركز بلبيس بحجة نقل كمية من الخردة، وعند صعوده الطابق الثاني ملك المتهم الكفيف لمساعدتهم في حمل الخردة لنقلها على التروسكيل، اعتدوا عليه بالضرب، فيما جلس "الكفيف" فوقه، وقام الآخران بتمزيق جسد المجني عليه بسكين كانت بحوزتهما.

جرى ضبط المتهمين الثمانية، ووضعهم تحت تصرف النيابة العامة، التي قررت إحالتهم إلى محكمة الجنايات.