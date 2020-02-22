مصرع شخص وإصابة 3 آخرين في حادث تصادم بأسيوط

محمد اسماعيل - القاهرة - أسيوط ـ محمود عجمي:

لقي شخص مصرعه، وأصيب 3 آخرون، اليوم السبت، في حادث تصادم سيارتين نقل بالطريق الصحراوي الشرقي بمحافظة أسيوط.

تلقى مدير أمن أسيوط، اللواء أسعد الذكير، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، بورود بلاغ من الأهالي بوقوع حادث تصادم بين سيارة نقل "موتى" داخلها جثة، وسيارة لنقل الفحم بالطريق الصحراوي الشرقي، وسقوط ضحايا ما بين وفيات ومصابين.

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انتقل رجال الأمن إلى موقع الحادث، وبالمعاينة تبين اصطدام سيارة لنقل الموتى رقم "8944 س. د. ج" داخلها جثة متوفًى يدعى سيد محمود 48 عامًا، بسيارة لنقل الفحم رقم "4257 د. ف. ق"، ما أسفر عن وفاة خالد احمد جاد الله 45 عامًا من سوهاج.

وتسبب الحادث في إصابة كل من عبد الحميد عزمي عبد الحي 35 عامًا من سوهاج، ويوسف سعيد على 47 عامًا من الإسكندرية، وياسر محمد مسعود 38 عامًا، من سوهاج.

جرى نقل الجثث والمصابين إلى مستشفى أسيوط الجامعي، وحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.