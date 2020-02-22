إيران: تسجيل 10 إصابات جديدة "كورونا" ووفاة أحد المصابين

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (وكالات):

قال متحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية إن طهران سجلت 10 إصابات جديدة بفيروس كورونا المُستجد (كوفيد- 19) ووفاة أحد المصابين، حسب ما نقله التليفزيون الرسمي.

وأعلنت السلطات الإيرانية عن ارتفاع حالات الإصابة بـ"كورونا" في البلاد إلى 28 حالة، وتسجيل 5 حالات وفيات.

وأعربت منظمة الصحة العالمية، الجمعة، عن قلقها من تسجيل إصابات بفيروس كورونا لأشخاص لم يسافروا إلى الصين ولم يختلطوا مع مصابين.

كذلك، أعربت عن قلقها من تزايد حالات الإصابة بكورونا في إيران.