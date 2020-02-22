المغرب: انتهاء فترة الحجر الطبي للعائدين من "ووهان" الصينية دون تسجيل إصابات

أعلنت وزارة الصحة المغربية أن فترة وضع المواطنين المغاربة العائدين من مدينة ووهان الصينية، بؤرة وباء فيروس كورونا المستجد، تحت المراقبة الطبية بكل من مستشفى سيدي سعيد بمكناس والمستشفى العسكري محمد الخامس بالرباط، قد انتهت مدتها التي تم تحديدها في 20 يوما،حيث لم يتم تسجيل أي حالة إصابة أو أعراض مرتبطة بالفيروس، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
للتعليمات الملكية، مشيرة إلى أن المواطنين الـ167 استفادوا من المراقبة الطبية المنتظمة، والتي شملت فحوصات لمرتين في اليوم طيلة مدة الإقامة، فضلا عن التحليلات المخبرية الخاصة بفيروس (كورونا) المستجد، والتي كانت نتائجها سلبية.
وذكرت الوزارة، في بيان اليوم السبت، أن عملية إعادة المواطنين المغاربة من مدينة (ووهان) الصينية، جاءت تنفيذا
وأشادت الصحة المغربية بجميع المسؤولين والأطقم الصحية والإدارية (مدنية وعسكرية) الذين سهروا على إنجاح فترة الحجر الطبي وضمان سيرها في أحسن الظروف.
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