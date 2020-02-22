الصحة الإيرانية: مصرع 4 أشخاص و18 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا

أعلن وزير الصحة الإيراني سعيد نمكي اليوم السبت أنه تم تسجيل 18 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد من بين 285 حالة مشتبه فيها، موضحة أنه توفى منهم 4 حالات، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.



ونقلت وكالة أنباء فارس الإيرانية عن وزير الصحة قوله في تصريح صحفي اليوم السبت: "من بين 285 حالة يشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد، أثبتت نتائج الاختبارات أن 18 شخصا مصابا بهذا الفيروس، توفي منهم 4 أشخاص،

مشيرًا إلى أن معالجة المرضى والمشتبه بهم بفيروس كورونا المستجد، يتم بشكل مجاني.



ولفت إلى نشر فرق صحية في 36 منفذا من المنافذ الحدودية؛ للكشف عن المصاب بفيروس كورونا والحالات المشتبه بها، مؤكدا أن الوضع العام للأشخاص المصابين بفيروس كورونا آخذ بالتحسن، داعيا المواطنين إلى عدم الاهتمام بالشائعات.