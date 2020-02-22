ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا في إستراليا إلى 21 حالة

أعلنت إدارة الصحة في استراليا ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس "كورونا المستجد" في البلاد إلى 21 حالة، وذلك عقب تسجيل 6 حالات إصابة جديدة، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
يوكوهاما الياباني.
وذكرت الإدارة - في بيان نقلته شبكة "سي إن إن" الأمريكية اليوم السبت أن الحالات الجديدة لأشخاص تم إجلاؤهم من على متن سفينة "دايموند برنسيس" السياحية الراسية في ميناء
يشار إلى أن فيروس "كورونا" المستجد يمكن أن يصيب الحيوانات والبشر، ويسبب مجموعة من الأمراض التي تتراوح بين نزلات البرد الشائعة وأخرى شديدة مثل تلك الناجمة عن المتلازمة التنفسية الحادة (سارس) ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية (ميرس).
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