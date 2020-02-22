العراق ينصح رعاياه بعدم السفر لإيران بسبب انتشار فيروس كورونا

اتخذت هيئة المنافذ الحدودية العراقية، اليوم السبت، إجراءات جديدة لمكافحة فيروس "كورونا المستجد"، محذرة العراقيين من السفر إلى إيران حرصا على سلامتهم، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
وقال رئيس الهيئة عمر الوائلي - في بيان، أوردته قناة "السومرية نيوز"- "إنه سيتماخضاع جميع المسافرين العراقيين الوافدين إلى الفحص من قبل الوحدات الطبية المتواجدة في المنافذ الحدودية، ومنع استقبال المسافرين الإيرانيين والأجانب على حد سواء خلال فترة (3) يوم للوقوف على آخر المستجدات بخصوص المرض".
ونصح الوائلي العراقيين بعدم السفر إلى إيران حرصا على سلامتهم، مؤكدا أن الحركة التجارية بين البلدين مستمرة شريطة إخضاع أصحاب المركبات (السواق) المعنيين بالتبادل التجاري للفحص الطبي واتخاذ تدابير الوقاية اللازمة.
وأشار إلى أن ما تقدم من إجراءات ستلحقها إجراءات أخرى في ضوء المستجدات على أرض الواقع وبتنسيق عالي مع منظمة الصحة العالمية.
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