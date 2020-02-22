الداخلية الأوكرانية: لن ندع أي شخص يهدد أمن المواطنين العائدين من الصين

أكدت وزارة الداخلية الأوكرانية اليوم السبت أن الوضع في بلدة نوفيه سانجاري في منطقة بولتافا، عاد إلى طبيعته بعد أعمال الشغب الأخيرة ضد الأشخاص الذين تم إجلاؤهم من مدينة ووهان الصينية، مركز اندلاع فيروس كورونا المستجد، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.



ونقلت وكالة أنباء يونيان الأوكرانية عن نائب

وزير الشؤون الداخلية أنطون جيراشينكو قوله :"الوضع أصبح في نوفيه سانجاري هادئًا، تم الحفاظ على النظام العام من قبل 320 من أفراد الحرس الوطني و70 من ضباط الشرطة الوطنية و16 عاملاً في خدمة الطوارئ الحكومية..الوضع تحت السيطرة تمامًا ... لن ندع أي شخص يهدد الأمن في مركز نوفيه سانجاري الصحي".



ووقعت أعمال الشغب في بلدة نوفيه سانجاري أمس الأول الخميس حين وصلت حافلات تقل رعايا أوكرانيين وأجانب تم إجلاؤهم من الصين التي تواجه فيروس كورونا القاتل، إلى مصح تحتضنه هذه البلدة، وقيل إن أهالي البلدة احتجوا على ذلك، وحاول بعضهم منع دخول الحافلات إلى بلدتهم وألقوا الحجارة عليها.

