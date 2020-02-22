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الصحة العالمية: 20% من المصابين بكورونا في وضع حرج

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أكدت منظمة الصحة العالمية، اليوم السبت، أن 20% من المصابين بفيروس كورونا  الجديد في وضع حرج و 2% فقط معرضون للوفاة.

 

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وقالت الصحة العالمية، في تصريحات صحفية، نشرتها قناة العربية، إنه تم تسجيل إصابات بكورونا لأشخاص لم يذهبوا للصين أو يخالطوا مرضى، مشيرة إلى أن 80% من المصابين بكورونا يتوقع أن يتعافوا من المرض.

 

وحددت ومنظمة الصحة العالمية، 13 دولة أفريقية تحتاج للمساعدة العاجلة لمواجهة كورونا، مطالبة كل الدول للاستثمار في الاستعدادات لمواجهة الفيروس.

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