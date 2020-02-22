كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إعادة تشغيل الشركات الصينية على نطاق أوسع بنهاية فبراير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح مسؤول بوزارة النقل الصينية، في مؤتمر صحفي، اليوم السبت، بأنه من المتوقع أن تستأنف الشركات في الصين عملياتها على نطاق أوسع في أواخر فبراير الجاري أو أوائل مارس.

وقال وو تشونج بنج، المسؤول بوزارة النقل الصينية: "ستواصل الصين تسريع وتيرة استئناف الأعمال التجارية لخدمات التوصيل."