كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ماليزيا: حالة إصابة بكورونا لأحد ركاب السفينة الأمريكية تصبح سلبية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت السلطات الصحية في ماليزيا، اليوم السبت، أن راكبًا أمريكيًا من سفينة سياحية ترسو في كمبوديا قد أصبح الآن سلبيًا بالنسبة لفيروس كورونا الجديد، بعد أسبوع من إعلانها عن حالة الفيروس المؤكدة الثانية والعشرين في البلاد.

ووفقًا لوزارة الصحة الماليزية، أظهرت المرأة تطورات "إيجابية للغاية" على صحتها بعد تلقيها الأدوية المضادة للفيروسات والأكسجين لتخفيف أعراضها، لكنها ما زالت تخضع للمراقبة في المستشفى بسبب السعال الخفيف، كما أوردت وكالة "رويترز".

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كانت المرأة البالغة من العمر 83 عامًا أول مسافرة من MS Westerdam، التي تديرها شركة Holland America Inc التابعة لـ Carnival Corp (CCL.N)، لاختبار إيجابي. جاءت النتيجة في العاصمة الماليزية، حيث وصلت يوم الجمعة من ميناء سيهانوكفيل الكمبودي.

وقال المدير العام للوزارة، نور هشام عبد الله، في بيان: "بعد 72 ساعة من العلاج، أظهرت الحالة تطورات صحية إيجابية. بعد ذلك، تم إجراء اختبارات الكشف COVID-19 مرتين وتم توزيعها على مدار 24 ساعة. كلا الاختبارين عاد سالبًا".

وصل إجمالي 145 راكبًا من السفينة السياحية إلى ماليزيا يوم الجمعة الماضى. كانت المرأة وزوجها البالغ من العمر 85 عامًا الوحيدين الذين أظهروا الأعراض بعد الفحص.