كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "المسماري": تركيا خرجت عن الإجماع الدولي فيما يتعلق بالأزمة الليبية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علق الناطق باسم القيادة العامة للجيش الليبي اللواء أحمد المسماري، اليوم السبت، على اعتراف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، المباشر بإرسال مرتزقة وقوات تركية إلى ليبيا.

وقال المسماري، في تصريحات تلفزيونية، نقلها موقع "بوابة إفريقيا الإخبارية، إن اعتراف أردوغان يؤكد الدور التركي الداعم للإرهاب والجريمة في بلاده.

وأضاف المسماري: "هذه التصريحات من قبل أردوغان نتيجة لجنون القوة والقدرة على تحدي المجتمع الدولي وتحدي جميع المبادرات الدولية لحل الأزمة الليبية"، مشيراً إلى أن تركيا خرجت عن الإجماع الدولي فيما يتعلق بالأزمة في ليبيا.

Advertisements

وتابع المسماري: "ننتظر الموقف الدولي الذي دائماً ما يضغط على الجيش الليبي لقبول المبادرات تجاه تصريحات أردوغان التي تعد خرقاً لوقف إطلاق النار".

وأكد المسماري، أن رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج خان ثقة الشعب الليبي عبر تورطه مع تركيا وقطر، مؤكداً أن حكومة الوفاق مرتهنة لهاتين الدولتين وهيمنة المليشيات، مردفاً: "حكومة السراج هي التي أودت بالبلاد إلى هذا المنزلق الخطير".

وأوضح أن القيادة العامة لن توقع على اتفاق نهائي لوقف إطلاق النار قبل انسحاب المرتزقة والقوات التركية من الأراضي الليبية.

ورحب الناطق باسم القيادة العامة للجيش الليبي، بتدشين الاتحاد الأوروبي للمهمة البحرية لمراقبة حظر الأسلحة المفروض على ليبيا.