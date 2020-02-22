كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "رويترز": إيران تبدأ في فرز الأصوات في الانتخابات البرلمانية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن التلفزيون الحكومي الإيراني، اليوم السبت، أن السلطات بدأت في فرز الأصوات في الانتخابات البرلمانية، حيث من المرجح أن يفوز الحلفاء المتشددون للزعيم الأعلى آية الله علي خامنئي بأغلبية كبيرة على أساس النتائج الأولية، كما قالت وكالة "رويترز".

لم تعلن السلطات الإيرانية بعد عن المشاركة في الانتخابات التي جرت في 21 فبراير على البرلمان المؤلف من 290 مقعدًا - وهو اختبار بسيط لشعبية المتشددين.

وحسب الوكالة، أشارت بعض النتائج المبكرة التي أعلنتها وزارة الداخلية إلى أن الموالين المتشددين لـ"خامنئي" يحصلون على الأغلبية في البرلمان المؤلف من 290 مقعدًا.

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وقال التلفزيون الحكومي: "حتى الآن، حصل 42 من مرشحين على 42 مقعدًا في البرلمان". ووفقًا لتقير "رويترز" لتلك النتائج، فإن أكثر من 80 في المائة منهم موالون لـ"خامنئي".

يحتاج حكام إيران، الذين يتعرضون لضغوط شديدة من الولايات المتحدة على البرنامج النووي للبلاد، إلى إقبال كبير لتعزيز شرعيتهم التي تضررت بعد الاحتجاجات في جميع أنحاء البلاد في نوفمبر. قوبلت المظاهرات بحملة قمع عنيفة عمقت الاستياء من الصعوبات الاقتصادية والفساد.

مع مواجهة إيران للعزلة المتزايدة على الساحة العالمية والاستياء الداخلي من الاقتصاد، يُنظر إلى الإقبال على أنه استفتاء حول تعامل المؤسسة مع الأزمات السياسية والاقتصادية للجمهورية الإسلامية.