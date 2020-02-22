كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مسؤول ينفي إصابة عمدة إيراني بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نفي مدير العلاقات العامة في الدائرة 13، أن يكون الرحمن زاده، عمدة الحي 13 من العاصمة طهران، مصابًا بفيروس كورونا الجديد، قائلًا، إنه كان في صحة جيدة، حسبما قالت وكالة فارس للأنباء على موقع التدوينات القصير "تويتر"، في وقت لاحق.

وقد أفاد التلفزيون الرسمي الإيراني، اليوم السبت، أن مسؤولاً إيرانياً أثبت أنه مصاب بفيروس كورونا، كما أوردت وكالة "رويترز".

Advertisements

تم نقل مرتضى الرحمن زاده، عمدة الحي 13 من العاصمة طهران، إلى المستشفى من أعراض فيروس كورونا يوم الجمعة، بحسب التلفزيون الرسمي.

وأكدت إيران 13 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم الجمعة، ليصل مجموع الحالات إلى 18 حالة.

امتد فيروس كورونا، الذي نشأ في الصين، إلى عدد متزايد من البلدان، وقد تم الإبلاغ عنه الآن في العديد من المدن الإيرانية.