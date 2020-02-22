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نيمار يستفز رونالدو بإلغاءه من قائمة أفضل لاعبي العالم

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وكالات 0 تبليغ

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اختار الدولي البرازيلي، دا سيلفا، نجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم، قائمة من خمسة لاعبين يعتبرون الأفضل في العالم برأيه.

ووفقا لصحيفة “ماركا” الإسبانية، فإن قائمة أفضل 5 لاعبين في العالم حسب رأي نيمار تضمنت كلا من: الأرجنتيني ليونيل ()، الأوروغوياني لويس سواريز (برشلونة)، الفرنسي كيليان مبابي (باريس سان جيرمان)، والفرنسي بول بوغبا (مانشستر يونايتد)، والبلجيكي إدين هازارد “”.

وغاب عن قائمة نيمار لاعبون مثل، النجم البرتغالي ، مهاجم يوفنتوس، الفائز بـ “الكرة الذهبية” خمس مرات، والنجم المصري محمد صلاح، هداف فريق ، وغيرهما من النجوم .

وشارك نيمار في 14 مباراة خلال الموسم الحالي للدور الفرنسي، وسجل 13 هدفا، إضافة إلى 6 تمريرات حاسمة.

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