نيمار يستفز رونالدو بإلغاءه من قائمة أفضل لاعبي العالم

اختار الدولي البرازيلي، نيمار دا سيلفا، نجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم، قائمة من خمسة لاعبين يعتبرون الأفضل في العالم برأيه.
ووفقا لصحيفة “ماركا” الإسبانية، فإن قائمة أفضل 5 لاعبين في العالم حسب رأي نيمار تضمنت كلا من: الأرجنتيني ليونيل ميسي (برشلونة)، الأوروغوياني لويس سواريز (برشلونة)، الفرنسي كيليان مبابي (باريس سان جيرمان)، والفرنسي بول بوغبا (مانشستر يونايتد)، والبلجيكي إدين هازارد “ريال مدريد”.
وغاب عن قائمة نيمار لاعبون مثل، النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم يوفنتوس، الفائز بـ “الكرة الذهبية” خمس مرات، والنجم المصري محمد صلاح، هداف فريق ليفربول، وغيرهما من النجوم .
وشارك نيمار في 14 مباراة خلال الموسم الحالي للدور الفرنسي، وسجل 13 هدفا، إضافة إلى 6 تمريرات حاسمة.
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