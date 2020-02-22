نيمار يضع شرطا للبقاء مع سان جيرمان!

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكرت تقارير صحفية، أن نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، نيمار دا سيلفا، وضع شرطا مقابل الاستمرار والبقاء في "حديقة الأمراء" خلال الموسم القادم.

وكان الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم برشلونة، قد صرح مؤخرًا "نيمار متلهف جدًا للعودة إلى برشلونة، لقد فعل الكثير من أجل ذلك، والندم أول خطوة كي يتواجد مجددًا في كامب نو.. كما أنه متأسف بسبب طريقة رحيله".

ورد أحد ممثلي نيمار على تصريح البرغوث، قائلًا "هذه الكلمات غير صحيحة. ميسي يتحدث عن الماضي، وليس عن الوضع الحالي".

ووفقًا لصحيفة "ميرور" البريطانية، فإن نيمار يتطلع بالفعل للبقاء مع سان جيرمان، وتمديد عقده براتب أسبوعي يبلغ 600 ألف إسترليني.

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وأشارت الصحيفة إلى أن نيمار لن يمانع في الاستمرار بحديقة الأمراء، إذا وافقت إدارة باريس على تلبية مطالبه المتعلقة بالراتب.

وأوضحت أن النجم البرازيلي سعيد بتكوين شراكة قاتلة مع زميله كيليان مبابي، ويرى نيمار حاليًا أنه لا يوجد أي سبب يجعله يفكر في مغادرة بي إس جي.

يذكر أن عقد نيمار الحالي مع باريس ينتهي في صيف 2022، ولكن اللاعب يمكنه فسخ التعاقد والرحيل خلال الصيف المقبل مع دفع تعويضات للنادي الفرنسي، وفقًا للوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم.