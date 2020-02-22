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كوريا الجنوبية تعلن تسجيل 87 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

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السبت 22 فبراير 2020

أعلنت  كوريا الجنوبية اليوم السبت، 22/شباط/2020 تسجيل  87 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

 

وفي الصين قالت لجنة الصحة الوطنية اليوم السبت إن بر الصين الرئيسي سجل 397 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد_19)  يوم الجمعة انخفاضا من 889 حالة يوم الخميس.

 

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وبهذا يصل العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة في بر الصين الرئيسي إلى 76288 حالة حتى الآن.

 

وكان عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في بر الصين الرئيسي قد وصل إلى 2345 حالة حتى نهاية يوم الجمعة.

 

وسجل إقليم هوبي بوسط البلاد، بؤرة تفشي الفيروس، 106 حالات وفاة جديدة في حين توفي 90 شخصا في مدينة ووهان عاصمة الإقليم.

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