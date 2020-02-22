- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن كوريا الجنوبية تعلن تسجيل 87 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل
السبت 22 فبراير 2020
أعلنت كوريا الجنوبية اليوم السبت، 22/شباط/2020 تسجيل 87 إصابة جديدة بفيروس كورونا.
وفي الصين قالت لجنة الصحة الوطنية اليوم السبت إن بر الصين الرئيسي سجل 397 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد_19) يوم الجمعة انخفاضا من 889 حالة يوم الخميس.
وبهذا يصل العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة في بر الصين الرئيسي إلى 76288 حالة حتى الآن.
وكان عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في بر الصين الرئيسي قد وصل إلى 2345 حالة حتى نهاية يوم الجمعة.
وسجل إقليم هوبي بوسط البلاد، بؤرة تفشي الفيروس، 106 حالات وفاة جديدة في حين توفي 90 شخصا في مدينة ووهان عاصمة الإقليم.
كانت هذه تفاصيل خبر كوريا الجنوبية تعلن تسجيل 87 إصابة جديدة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.