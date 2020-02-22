مصرع 13 مسلحا حوثيا في الضالع 

السبت 22 فبراير 2020

لقي ما لا يقل عن 13 مسلحا حوثيا مصرعهم إثر حادث مروري تعرض له طقم عسكري في دمت كان يرافق موكب المدعو "أبو علي المؤيد" واحدا من أبرز قيادات الأمن الوقائي التابع للمليشيات المدعومة من إيران.



وبحسب مصدر محلي، فإن طقما عسكريا تابعا للمليشيات الحوثية انحرف عن مساره لأسباب فنية تسببت بحادث مروري مروع للطقم أودى بحياة كل من كان على متنه.

وطبقا للمصدر، فان الحادث المروري الذي تعرض له الطقم المليشياوي المسلح وقع في منطقة الحقب بين مريس و دمت، في طريق عودته من الضالع.

وكانت جبهات القتال الواقعة على الحدود الشمالية و الغربية للضالع قد شهدت حالة من الهدوء النسبي المشوب بالحذر بعد اقل من 48 ساعة تصدت فيها القوات الجنوبية لهجوم عنيف للمليشيات شرق الحشأ، و أفشلت تسللا ميدانيا جنوب غربي مديرية قعطبة .

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واندلعت اشتباكات عنيفة بين قوات اللواء "الخامس" مقاومة الذي يقوده العقيد "محمود البتول" و مسلحي جماعة الحوثي في محيط منفذ تورصة الحدودي بمديرية الأزارق .

وأفاد مصدر ميداني مطلع بأن المليشيات الحوثية حاولت استحداث بعض الثكنات العسكرية هناك بالقرب من مواقع الشويق و الفراشة، اندلعت على إثرها اشتباكات عنيفة استخدمت فيها الأسلحة الرشاشة و أسلحة الدروع.

ودمرت وحدة الدروع باللواء "الثاني" مقاومة جنوبية اليوم بقذائف المدفعية المتوسطة عددا من الثكنات العسكرية للمليشيات الحوثية في بلدة مريس شمالي محافظة الضالع.

يذكر أن مدينة دمت التي تسيطر عليها المليشيات تعد مسرحا عملياتيا و عسكريا للمليشيات الحوثية بجبهات الضالع، في وقت أصبحت فيه المليشيات تحكم قبضتها الحديدية على المدينة، و تواصل عمليات التجنيد القسري للأطفال، و الشباب، و فرض الأتاوات على المواطنين تحت ذريعة دعم المجهود الحربي، و غيرها من الممارسات المليشياوية البشعة في تلك المناطق.