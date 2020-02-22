شكرا لقرائتكم خبر عن مواجهات عنيفة بين الجيش والمليشيا في جبهات مأرب والان مع التفاصيل

السبت 22 فبراير 2020 قالت مصادر ميدانية إن مواجهات دامية في وقت متأخر من مساء الجمعة بين مليشيا الحوثي الانقلابية والجيش الوطني في جبهات محافظة مأرب شرقي العاصمة صنعاء.

Advertisements وذكرت المصادر، أن المواجهات تدور في هذه الاثناء في جبهتي مجزر والمشجع بصرواح غربي مأرب. ووفق المصادر فإن موجهات الليلة هي الأعنف حيث يستخدم كل الجانبين مختلف أنواع الأسلحة الخفيفة والمتوسطة والثقيلة.

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