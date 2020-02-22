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مقاتلات التحالف تقصف أهدافا للمليشيا في سحار بصعدة

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متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

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السبت 22 فبراير 2020

شنت مقاتلات التحالف العربي، اليوم السبت، 22/شباط/2020، غارات على أهداف لمليشيا الحوثي في محافظة صعدة شمالي اليمن.

 

وقالت مصادر محلية إن المقاتلات الحربية استهدفت بثلاث غارات أهدافا للمليشيا في منطقة الحمزات بمديريات سحار قرب مركز المحافظة.

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وأكدت المصادر أن القصف تزامن مع تحليق مكثف للطيران في أجواء المديرية.

 

ولم تتوفر على الفور معلومات حول طبيعة الأهداف العسكرية التي طالها القصف.

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