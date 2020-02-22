شكرا لقرائتكم خبر عن مقاتلات التحالف تقصف أهدافا للمليشيا في سحار بصعدة والان مع التفاصيل

السبت 22 فبراير 2020 شنت مقاتلات التحالف العربي، اليوم السبت، 22/شباط/2020، غارات على أهداف لمليشيا الحوثي في محافظة صعدة شمالي اليمن.

وقالت مصادر محلية إن المقاتلات الحربية استهدفت بثلاث غارات أهدافا للمليشيا في منطقة الحمزات بمديريات سحار قرب مركز المحافظة. Advertisements وأكدت المصادر أن القصف تزامن مع تحليق مكثف للطيران في أجواء المديرية. ولم تتوفر على الفور معلومات حول طبيعة الأهداف العسكرية التي طالها القصف.

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