اخبار العالم

صحفيان يكشفان أدوار الإخوان المشبوهة المرتبطة بالإرهاب 

0 نشر
متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن صحفيان يكشفان أدوار الإخوان المشبوهة المرتبطة بالإرهاب  والان مع التفاصيل

السبت 22 فبراير 2020

كشف صحفيان عن أدوار الإخوان المشبوهة المرتبطة بالإرهاب. 

 

وقال الصحفي محمد سعيد باحداد :"الإخوان هم أساس الإرهاب، فلو نظرت إلى أسامة بن لادن فستجد أنه كان من الإخوان". 

 

Advertisements

وتابع "ولو نظرت للبغدادي في تنظيم داعش فستجد أنه أيضا كان من الإخوان، في الواقع لو نظرت إلى أي إرهابي فستجد أنه كان من الإخوان".

 

وأضاف : "الاخوان هدفهم الرئيسي يتمثل في جعل المجتمعات الإسلامية متطرفة".

 

‏بدوره قال الصحفي حسين القملي: "المخطط الإخواني المشبوه بالارهاب أصبح واضحًا للعيان وبيّن حجم العداء والكراهية من قِبل حكومة الشرعية ضد الجنوب الامر الذي يفرض ضرورة الانتباه جيدًا على مختلف الأصعدة للتصدي لهذه المؤامرة".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر صحفيان يكشفان أدوار الإخوان المشبوهة المرتبطة بالإرهاب  لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا