شكرا لقرائتكم خبر عن تعز.. القوات الحكومية تفشل محاولة تسلل لمليشيات الحوثي شرق المدينة والان مع التفاصيل

السبت 22 فبراير 2020 اندلعت مواجهات عنيفة، مساء أمس الجمعة، إثر محاولة تسلل مليشيات الحوثي إلى مواقع القوات الحكومية، شرقي مدينة تعز.

وبحسب مصادر محلية، تركزت المواجهات محيط معسكر التشريفات ومدرسة محمد علي عثمان، شرق المدينة. Advertisements وتمكنت القوات الحكومية من إفشال محاولة تسلل مليشيات الحوثي وأجبرتها على التراجع. واستهدفت مدفعية القوات الحكومية مواقع تمركز مليشيات الحوثي والحقت بعناصرها إصابات بالغة.

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