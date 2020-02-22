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شكرا لقرائتكم خبر عن 142 إصابة جديدة بـ"كورونا" في كوريا الجنوبية والان مع التفاصيل
السبت 22 فبراير 2020
سجلت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية 142 حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا" ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 346 شخصا.
ووفقا لوكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية، ارتفع عدد الإصابات في الأيام القليلة الماضية، مع رصد معظم الإصابات الجديدة في طائفة مسيحية صغيرة في مدينة دايجو بجنوب شرقي البلاد.
وأعلنت كوريا الجنوبية، الجمعة، أن مدينة دايجو ومقاطعة تشونجدو المجاورة لها "مناطق رعاية خاصة"، حيث تم تسجيل عدد من الإصابات هناك في الآونة الأخيرة.
وتوفي مواطنان كوريان جنوبيان، الأسبوع الماضي، لكن سلطات الصحة العامة تقول إن تفشي المرض ما زال تحت السيطرة.
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