مصادر تكشف بالأرقام جرائم الإصلاح بتعز منذ مايو من العام الماضي 

السبت 22 فبراير 2020

كشفت مصادر مطلعة في محافظة تعز، جنوب صنعاء 256كم، عن الأحداث التي شهدتها المحافظة الواقعة تحت سلطة الإصلاح منذ مايو من العام الماضي.



وأوضحت مصادر أنه وبحسب إحصائيات لتقارير أممية عن الجرائم التي حدثت في مدينة تعز التي تقع تحت سيطرة حزب الإصلاح من الفترة مايو 2019 وحتى يومنا هذا 21 فبراير 2020 م كالتالي :

-تم اغتيال وقتل مايزيد عن 380 مواطناً

- اقتحام للمنازل عدد 231 حالة

- اختطاف للمواطنين عدد 154 حالة

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- اخفاء قسري عدد 84 حالة

- نهب أراضي عدد 197 حالة

- استيلاء مسلح على مباني عدد 72 حالة

- اعتداء مسلح على المواطنين عدد 579 حالة

- سرقة ممتلكات عدد 645 حالة

وتقول المصادر، أن 95 % من هذه الجرائم قامت بها مليشيات وعصابات مسلحة تنتمي لمؤسستي الجيش والأمن وتستخدم سلاح وأطقم الجيش والأمن وتخرج أحيانا لارتكاب هذه الجرائم بصفة رسمية تحت مسمى حملة أمنية.

وتابعت ثم يأتي من يقول أن الأمن في مدينة تعز مستتب والإعلام هو من يشعل الوضع ".