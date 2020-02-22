شكرا لقرائتكم خبر عن بن فريد: شبوة ستتطهر من جماعة الإصلاح المأزومة والان مع التفاصيل

السبت 22 فبراير 2020 قال الكاتب والسياسي الجنوبي أحمد عمر بن فريد، إن ميليشيات الإصلاح في شبوة تواصل حالة الهيستريا والتخبط والقمع تجاه جميع أهل المحافظة الرافضين لوجودها فوق أرضهم.

Advertisements وذكر بن فريد عبر حسابه على تويتر، أن المواطن أحمد فرج ابوخليفة آخر ضحايا هذا القمع المنفلت بعملية اعتقال. وتابع: شبوة سوف تقاوم بكل ما تملك من وسائل حتى تنتصر على هذه الجماعة المأزومة التي تختنق كل يوم بتصرفاتها الرعناء.

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