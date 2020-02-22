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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر شاهد.. إعلان التقرير العلمي وتوصيات منتدى تحديات الثقافة القانونية في الوطن العربي والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 22 فبراير 2020
متابعات_الخليج 365
استقبل السفير الدكتور قيس العزاوي الأمين العام المساعد للجامعة الدول العربية ، والمستشار الدكتور فراج العجمي مدير إدارة منظمات المجتمع المدني بالجامعة العربية، بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة، وفدًا من المشاركين بمنتدى تحديات الثقافة القانونية في الوطن العربي برئاسة المستشار الدكتور خالد القاضي رئيس المنتدى، لإعلان التقرير العلمي و توصيات المنتدى.
وضم الوفد كلا من الوزير مفوض عبد الحميد أبوزيد الحكيمي عن مندوبية ليبيا، والمستشار أحمد صالح عجروم عن مندوبية اليمن، ونون عمر الدائم عن السودان، واللواء الدكتور أحمد جاد منصور رئيس أكاديمية الشرطة الأسبق عن مصر، والأستاذ الدكتور جلال أبوزيد رئيس اللجنة العلمية للمنتدى، والدكتور محمد القدسي المدير العام السابق للألكسو ورئيس إحدى الجلسات العلمية، والدكتورة هناء الخبيري الأستاذة الجامعية ومقررة إحدى الجلسات العلمية، وكريم عبد الله عن اللجان التنظيمية للمنتدى.
وسلم رئيس المنتدى النسخة الأولى من التقرير للسفير العزاوي ممثلا عن الأمانة العامة، كما وقع توصيات المنتدى مع الدكتور العجمي، وتبادلا تسليمها أمام الحضور.
واحتفل وفد المشاركين بالتقرير في صورة تذكارية أمام أعلام الدول العربية.
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