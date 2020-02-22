عبدالله: لضبط ومراقبة الحدود وتجهيز أقسام عزل في كل مستشفياتنا الحكومية

اشار عضو ​كتلة اللقاء الديمقراطي​ النائب ​بلال عبدالله​ في تصريح له عبر ​وسائل التواصل الاجتماعي​، الى ان "مواجهة خطر انتشار ​فيروس كورونا​، مهمة وطنية شاملة، تعلو فوق كل الأعتبارات والتناقضات. فلتتوحد جهود جميع المعنيين، في خلية عمل بأشراف وقيادة ​وزارة الصحة العامة​ ضمن المعايير الدولية المعتمدة، وأولى المهام، ضبط ومراقبة الحدود، وتجهيز أقسام عزل في كل ​المستشفيات الحكومية​". إضغط للمزيد

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