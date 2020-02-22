جمالي:التسوية الرئاسية انتهت لكن في العلاقة مع التيار لا خصومة نهائية

أوضحت عضو كتلة "المستقبل" النائب ديما جمالي ان "العلاقة مع التيار الوطني الحر فيها بعض الفتور ومواجهة إلى حد ما لكن بالسياسة كل شيء يتغير مع الوقت، ونحن نتطلع الى المرحلة الجديدة بطريقة مختلفة، واعادة النظر بالتحالفات".
وأكدت في حديث إذاعي ان "التسوية الرئاسية انتهت لكن في العلاقة مع التيار لا خصومة نهائية".
من جهة أخرى، لفتت إلى انه "هناك اتجاه لعدم دفع مستحقات اليوروبوند لكن بطريقة منظمة واعادة هيكلة الدين بطريقة منظمة أيضا"، مشددة على ان "الاهم ان نحافظ على ودائع اللبنانيين". وأشارت إلى انه "هناك ازمة سياسية واقتصادية حقيقية تؤثر على الجميع حتى على تفاؤلنا بالمستقبل، إلا ان مجلس النواب يضع هموم الناس كأولوية وهذا دورنا لأننا ممثلين عن الشعب".
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