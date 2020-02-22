السيد عن كورونا: يعالجونه بالتسخيف والتسييس بدلاً من تعميم تدابير الوقاية منه

علق النائب ​جميل السيد​ على تسجيل اصابة ب​كورونا​ في ​لبنان​، قائلا: "صحيح لا يجب دبّ الرعب، لكن هذا المرض بالغ الجدّية، وأهم ما يجب القيام به هو الحد من إنتشار العدوى بين الناس، هكذا تفعل كل الدول، أمّا عندنا، فيعالجونه بالتسخيف والتسييس بدلاً من تعميم تدابير الوقاية منه"، معتبرا ان "لبنان بلد التفاهة بإمتياز، والتنكيت بالمرض مش هضامة، هَبَل".

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