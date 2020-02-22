الدفاع المدني: تأمين سلامة المارة على طريق عام حبوب اثر تسرب البنزين والزيت

عمل عناصر من ​الدفاع المدني​ صباح اليوم على تأمين سلامة المارة بسبب تسرب مادة ​البنزين​ والزيت جراء ​حادث سير​ وقع بين سيارتين رباعية الدفع على طريق عام حبوب-جبيل.

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