الصايغ: التهريب المتفلّت عبر الحدود يرتقي إلى مرتبة الخيانة الوطنية

رأى عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب فيصل الصايغ أن "التهريب المتفلّت والمتواصل إلى لبنان، ولا سيما عبر الحدود البرية، يتسبب باستنزافٍ كبير لخزينة الدولة، كما يشكل ضرراً هائلاً للتجار والمزارعين والصناعيين الشرعيين"، معتبرا انه "فسادٌ يرتقي إلى مرتبة الخيانة الوطنية في هذه الظروف الاقتصادية الكارثية".
وشدد في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي على انه "لا يمكن إقناع اللبنانين بأنّ من تمكّن من محاربة الإرهاب وردعهم عند الحدود عاجز عن منع تهريب البضائع عبر هذه الحدود نفسها".
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