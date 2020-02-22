رزق الله الحلو: الإِعلاميُّون سيُهاجرون جماعاتٍ

توقَّع الصِّحافيّ والخبير التَّربويّ رزق الله الحلو مُستقبلاً حالك السَّواد لوسائل الإِعلام المرئيّ، على اعتبار أَنَّ حالها من الحال العامَّة، وبالتَّالي ففي ظلّ الوضع الاقتصاديّ الشَّديد الخطورة في لبنان، لا أَمل – حتَّى السَّاعة - في استقامة الأُمور في أَيّ مجال، وبالتَّالي فإِنَّ ذلك ينعكس على القنوات التِّلفزيونيَّة الَّتي خفَّت إعلاناتها في شكلٍ ملحوظ، فباتت تُخيِّر العاملين فيها بين الاستقالة أو القبول بنصف الرَّاتب.
وأَمل الحلو في مقابلةٍ أجرتها معه قناة "مريم"، في أَنْ يكون خاطئًا في ما يتوقَّعه، غير أَنَّه يرى أَنَّ الإِعلاميِّين سيُهاجرون لبنان جماعاتٍ.
كانت هذه تفاصيل خبر رزق الله الحلو: الإِعلاميُّون سيُهاجرون جماعاتٍ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.