رزق الله الحلو: الإِعلاميُّون سيُهاجرون جماعاتٍ

توقَّع الصِّحافيّ والخبير التَّربويّ ​رزق الله الحلو​ مُستقبلاً حالك السَّواد لوسائل الإِعلام المرئيّ، على اعتبار أَنَّ حالها من الحال العامَّة، وبالتَّالي ففي ظلّ الوضع الاقتصاديّ الشَّديد الخطورة في ​لبنان​، لا أَمل – حتَّى السَّاعة - في استقامة الأُمور في أَيّ مجال، وبالتَّالي فإِنَّ ذلك ينعكس على القنوات التِّلفزيونيَّة الَّتي خفَّت إعلاناتها في شكلٍ ملحوظ، فباتت تُخيِّر العاملين فيها بين الاستقالة أو القبول بنصف الرَّاتب.

وأَمل الحلو في مقابلةٍ أجرتها معه قناة "مريم"، في أَنْ يكون خاطئًا في ما يتوقَّعه، غير أَنَّه يرى أَنَّ الإِعلاميِّين سيُهاجرون لبنان جماعاتٍ.