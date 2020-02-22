رأى الوزير السابق أشرف ريفي في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي انه "هناك تقصيرا فاضح في اتخاذ الإجراءات الإحتياطية لمنع إنتقال ​فيروس كورونا​ الى ​لبنان​. بعيداً عن أي اعتباراتٍ سياسية يفترض ب​الحكومة​ إتخاذ قرار بوقف رحلات الطيران مع ​إيران​ ومع كل دولة يتفشى فيها الوباء"، مشددا على ان "​الأمن​ الصحي في خطر".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ريفي:لإتخاذ قرار بوقف رحلات الطيران مع إيران ومع كل دولة يتفشى فيها كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.