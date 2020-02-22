تحديث جديد من "تويتر" يهدف لمنع انتشار المعلومات المضللة

يختبر موقع التواصل الاجتماعي "​تويتر​" بعض الطرق تهدف إلى تحذير المستخدمين من المعلومات المضللة التي ينشرها الساسة والشخصيات العامة.

واشارت شبكة "إن بي سي" الإخبارية، الى ان "الميزة ​الجديدة​ تتضمن ظهور علامات بألوان واضحة أسفل التغريدات التي يبلغ المستخدمون بأنها مضللة بشكل ملحوظ"، لافتة الى ان "الميزة تتيح تصحيح المعلومات المغلوطة في التغريدة المنشورة".

وأوضحت الشبكة أنه "أثناء الإبلاغ عن المحتوى، سيتم طرح عدة أسئلة على المستخدمين للتأكد من نشر صاحب التغريدة للمعلومات المضللة لمنع محاولات استغلال الميزة ضد الأراء المختلفة".

وتأتي هذه الخطوة وسط الضغوط التي تواجهها مواقع التواصل الاجتماعي لمنع انتشار المعلومات المضللة وخاصة فيما يتعلق بالمحتوى السياسي قبل إجراء ​الانتخابات الرئاسية​ الأميركية لعام 2020.