المرصد السوري: الجيشان السوري والتركي يتبادلان القصف المدفعي في محور النيرب شرق إدلب

افاد المرصد السوري بأن الجيشين السوري والتركي يتبادلان القصف المدفعي في محور النيرب شرق إدلب، دون معلومات عن خسائر بشرية إلى الآن. ولفت الى ان طائرات حربية روسية نفذت صباح اليوم السبت غارات مكثفة على مناطق في احسم وبينين والفطيرة وابيين والبارة والفطيرة وسرجة بجبل الزاوية بالقطاع الجنوبي من ريف إدلب، كما شنت غارات عدة بعد منتصف الليل على أماكن في محيط الأتارب بريف حلب الغربي، في حين قصفت قوات النظام أماكن في دير سنبل وكفرنبل وحاس وبسقلا بريف إدلب، ومحيط وأطراف كل من الأتارب ودارة عزة غرب مدينة حلب.

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