العراق ينصح رعاياه بعدم السفر إلى إيران بسبب انتشار فيروس "كورونا"

نصحت ​وزارة الخارجية العراقية​ رعاياها بعدم السفر إلى ​إيران​ بسبب انتشار فيروس "كورونا".

وكان وزير الصحة الإيراني، سعيد نمكي أعلن تسجيل 18 إصابة مؤكدة ب​فيروس كورونا​ في البلاد، من بين 285 حالة مشتبه فيها.

وأشار في تصريحات صحافية الى انه "من بين 285 حالة يشتبه في إصابتها بفيروس كورونا، أثبتت نتائج الاختبارات أن 18 شخصا مصابا بهذا الفيروس، توفي منهم 4 أشخاص"، لافتا إلى أن "معالجة المرضى والمشتبه بهم بفيروس كورونا، يتم بشكل مجاني".

ولفت وزير الصحة الإيراني، إلى نشر فرق صحية في 36 منفذا من المنافذ الحدودية للكشف عن المصاب بفيروس كورونا والحالات المشتبه بها، مؤكدا أن "الوضع العام للأشخاص المصابين بفيروس كورونا آخذ بالتحسن"، داعيا المواطنين إلى "عدم الاهتمام بالشائعات التي تنشر في الفضاء السيبراني".