وزير الصحة الايراني يعلن عن 18 حالة كورونا بالبلاد: 285 مشتبه باصابتهم بالفيروس

أعلن وزير ​الصحة​ الإيراني، ​سعيد نمكي​ عن تسجيل 18 إصابة مؤكدة ب​فيروس كورونا​ في البلاد، من بين 285 حالة مشتبه فيها.

وأشار في تصريحات صحافية الى ان "من بين 285 حالة يشتبه في إصابتها بفيروس كورونا، أثبتت نتائج الاختبارات أن 18 شخصا مصابا بهذا الفيروس، توفي منهم 4 أشخاص"، لافتا إلى أن "معالجة المرضى والمشتبه بهم بفيروس كورونا، يتم بشكل مجاني".

ولفت وزير الصحة الإيراني، إلى نشر فرق صحية في 36 منفذا من المنافذ الحدودية للكشف عن المصاب بفيروس كورونا والحالات المشتبه بها، مؤكدا أن "الوضع العام للأشخاص المصابين بفيروس كورونا آخذ بالتحسن"، داعيا المواطنين إلى "عدم الاهتمام بالشائعات التي تنشر في ​الفضاء​ السيبراني".

وشدد على اننا "نحن لا نخفي أي ​أخبار​ عن أشخاص مصابين بفيروس كورونا، ولكن لا يمكن تصور كل شخص مصاب بالانفلونزا يعني أنه مصاب بكورونا".