لفت الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي تعقيبا على أعمال شغب في بلدة أوكرانية الى إن هناك مَن تعمد إثارة فزع الناس عبر اقامة اعمال شغب في بلدة نوفيه سانجاري في يوم 20 شباط حين وصلت حافلات تقل رعايا أوكرانيين وأجانب تم إجلاؤهم من الصين التي تواجه فيروس كورونا القاتل، إلى مصح تحتضنه هذه البلدة.
وعلق الرئيس الأوكراني على أحداث الشغب هذه فقال إنه دبرها مَن تعمدوا إثارة فزع الناس، مشيرا إلى أن هؤلاء هم "اختصاصيون في علم الفيروسات يرتدون الملابس الرياضية"، مشددا على "ضرورة معاقبتهم".
كانت هذه تفاصيل خبر الرئيس الاوكراني يتوعد بمعاقبة "مشاغبين ضد فيروس كورونا" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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