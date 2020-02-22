مقتل جنديين من حرس الحدود الإيراني في اشتباك مع جماعة مسلحة بجنوب شرقي البلاد

قتل جنديان من حرس الحدود الإيراني ليلة أمس إثر هجوم نفذته جماعة مسلحة في منطقة جكيكور الحدودية مع باكستان في إقليم سيستان وبلوشيستان جنوب شرق البلاد.

وقالت الشرطة الإيرانية في بيان إنه عند تشديد الإجراءات على الحدود، تقدم عدد من الإرهابيين في المنطقة الحدودية بهدف توجيه ضربة إلى وحداتنا جنوب شرق البلاد.

وتابعت الشرطة في بيانها أن حرس الحدود أطلقوا النيران على الجماعة المسلحة التي تراجعت، مؤكدة أنهم تكبدوا خسائر كبيرة. وقال البيان إن قائد حرس الحدود اللواء قاسم رضائي توجه إلى المنطقة لدراسة الحادثة.

يذكر أن تنظيم جيش العدل الذي تصنفه طهران على أنه إرهابي ينفذ هجمات مسلحة في الحدود الشرقية الإيرانية انطلاقا من الأراضي الباكستانية.